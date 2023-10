Abbonamenti per Prosa e Danza

Da ieri sono in vendita i nuovi abbonamenti per la Stagione Capitale Prosa e Danza per la riapertura del Teatro Rossini, una “maxi stagione“ ed un viaggio denso di emozioni tra 17 spettacoli, di cui 2 prime nazionali, 2 residenze, in totale 47 appuntamenti.

La vendita abbonamenti si svolge nella biglietteria del Rossini fino al 15 ottobre, tutti i giorni (10 - 13 e 17 - 19.30). È possibile acquistare un massimo di 4 abbonamenti per persona (5 per l’intero palco). Chi acquista l’abbonamento per la nuova stagione (’23’24) potrà esprimere il diritto di prelazione per le prossime tre stagioni (fino alla stagione ’26’27 compresa). L’abbonamento Prosa dà accesso ai 10 spettacoli in cartellone (quattro i turni di abbonamento da giovedì a domenica) e il costo va da 95 euro (ridotto fino a 19 anni per il settore D) a 255 euro (prezzo pieno per il settore A). L’abbonamento Danza è per 6 spettacoli (un solo turno di abbonamento) e il costo va da 55 euro (ridotto fino a 19 anni per il settore D ) a 145 euro (prezzo pieno per il settore A). Particolarmente conveniente, con un ulteriore riduzione del costo del 10% è il pacchetto Prosa + Danza, da 155 euro a 360 euro. La Stagione Capitale inizia il 12 ottobre per la sezione Prosa e il 7 novembre per la Danza. Inizio spettacoli Prosa: feriali ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17; inizio spettacoli Danza: feriali ore 21, domenica ore 17.

l. d.