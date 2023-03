Abbracci sognati, respinti e ottenuti con Tortelli e Kratz

Venerdì 31 spazio alla danza al Teatro Sperimentale di Pesaro con “Storie, suite di danze poetiche“ per sei danzatori firmate per Aterballetto da due coreografi “cresciuti” al suo interno oggi apprezzati internazionalmente: Diego Tortelli, coreografo residente della compagnia, attivo tra l’Italia e la Germania, e Philippe Kratz, di origini tedesche, per anni danzatore di punta della compagnia da tempo lanciato nella coreografia e ora richiesto anche dal Teatro alla Scala.

La serata – promossa da Comune e Amat – offre due visioni d’autore sul tema del distanziamento tra abbracci mancati e desiderio di recupero di empatia. Biglietteria Teatro Sperimentale 0721 387548.

Inizio spettacolo ore 21.