Abio, per i piccoli malati: "Il silenzio, poi urla di gioia"

C’è un comun denominatore tra le tante le iniziative natalizie organizzate dalle associazioni solidali della nostra città. A Natale la solidarietà non va in vacanza. Anzi, proprio perché durante le festività, chi si trova in una condizione di difficoltà spesso si sente ancora più solo, le attività portate avanti dei volontari delle associazioni cittadine vengono addirittura potenziate. Questo è il caso di Abio (Associazione bambini in ospedale), che oltre ad organizzare durante tutto l’anno attività dedicate ai più piccoli per permettergli di superare l’impatto con l’ospedale attraverso il gioco e il sorriso, durante le festività natalizie si adopera per rendere ancor più "umano" l’ambiente ospedaliero, come spiega Aldo Mosca, segretario di Abio Pesaro: "Oltre a quelle che sono le attività ordinarie – spiega – i volontari della nostra associazione vengono impegnati in una serie di iniziative legate alle festività natalizie. Per prima cosa, sia nel reparto pediatrico di Pesaro che in quello di Fano, addobbiamo alberi natalizi e presepi con la collaborazione dei piccoli degenti, ovviamente quando le norme sanitarie lo consentono. Ma per la grande gioia dei piccoli pazienti – aggiunge Mosca – ogni anno organizziamo la Festa di Natale, con Babbo Natale che arriva in reparto con un grande sacco sulle spalle e intrattiene ogni singolo bambino chiamandolo per nome e consegnandogli un dono, che prepariamo per essere adatto all’età del bambino stesso. Dopo i primi attimi di silenzio, sentiamo sempre delle bellissime urla di gioia – dice -. Poi solitamente Babbo Natale invita i bambini ad un piccolo buffet, preparato sempre secondo le norme sanitarie vigenti".

Quest’anno nel reparto di pediatria di Pesaro la festa si svolgerà il 12 dicembre, con inizio alle ore 15, mentre nella pediatria di Fano si terrà nella tarda mattinata del 16 dicembre, con inizio alle ore 11. "Insieme a tutti i volontari dell’associazione – spiega Aldo Mosca – organizziamo anche i ’mercatini di Natale’, dove proponiamo ai cittadini i gadget di Abio per gli auguri di Natale e di Buon Anno. Abbiamo sempre un pensiero anche per i bambini che si avvicinano ai nostri gazebo, ai quali doniamo dei palloncini colorati".

A Pesaro il mercatino si svolgerà sabato 7 dicembre, mentre a Fano si terrà sabato 14 dicembre. "Si tratta per noi di Abio di una bella opportunità per informare i cittadini sulla nostra attività in reparto – spiega Aldo Mosca – ma anche per avere qualche risorsa in più da poter impiegare nella realizzazione dei nostri progetti".

