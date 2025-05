Per “Conosciamo il parco San Bartolo“ oggi alle 18 presentazione del libro “Abitare gli alberi fra terra e cielo“ di e con Roberta Martufi (Santa Marina Alta, ex scuola elementare). Costruire una casa sull’albero è un sogno che forse in pochi hanno avuto la possibilità di realizzare. Tutti però, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di vivere sugli alberi, fra terra e cielo. Le strutture di cui parla il libro non furono costruite per giochi di ragazzi, ma molto più probabilmente per il diletto e lo svago.