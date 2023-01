Abitazioni più care a Pesaro che ad Ancona Caccia ai casali di campagna, giù i monolocali

Vanno complessivamente a combaciare i dati che si incrociano su Immobiliare.It – che ha stilato un report che prende oltre Pesaro e provincia, anche il resto della Regione – e quello un po’ più mirato che è l’Osservatorio Immobiliare cittadino che va a scandagliare anche i vari quartieri ed anche le case in affitto con relativo prezzo.

Stando a Immobiliare.It e all’Osservatorio degli immobiliaristi della città la variazione, per costo a metro quadro, è di poco: la media è di 2.230 euro al metro quadrato per Immobiliare.it e di 2.150 per l’Osservatorio. Uno dei dati che colpisce – stando alla ricerca di Immobiliare.It –, è che Pesaro città ha il costo al metro quadrato di circa 600 euro più alto di Ancona ed il costo delle case in città è anche il più alto in assoluto della Regione. Stando sempre Immobiliare.It c’è stato nell’ultimo trimestre dell’anno scorso un dimezzamento dell’interesse per i locali in affitto nel comune di Urbino, città universitaria.

Secondo l’Osservatorio immobiliare, il rapporto tra Pesaro e Fano dice che la media tra nuovo e vecchio, al costo di acquisto, vede la città della Fortuna a 1990 euro al metro quadro, quindi di 150 euro inferiore rispetto al capoluogo. Stando poi ai dati relativi all’ultimo trimestre su Pesaro ci sarebbero 456 case in affitto, mentre su Fano sono 151.

Stando al rapporto stilato dagli immobiliaristi della città i prezzi più alti al metro quadrato – sempre una media tra vecchio e nuovo – è che le zone più ricercate e più care si trovano nella zona mare e al porto dove si toccano i 2700 euro al metro; si scende di 100 euro invece per una casa in centro città. Sono ritenute zone pregiate anche Soria e il quartiere di Vismara, mentre scendono anche se non di molto (2.150 euro) i prezzi per comprare una casa sul San Bartolo. Come curiosità si può dire che la spesa più economica la si fa a Candelara dove si spende 1.250 euro di media al metro.

Ma quali sono i ‘pezzi’ più ricercati dalle persone? Stando all’Osservatorio Immobiliare si è avuto un vero e proprio boom (+9,31%) a Pesaro per i casali della immediata periferia cittadina (zona campagna), mentre il regno degli scapoli (i monocali) hanno avuto un tracollo superiore al -12 per cento.

Una richiesta in crescita fanno registrare anche gli attici (+2,9%), ed anche le case con tre vani che salgono del 3,93% così come le villette a schiera che hanno un gradimento in salita del 5,28%. C’è una oscillazione dei prezzi medi? Negli ultimi tre mesi è stato registrato un leggero calo, ma è solo dello dello 0,36%.

Va detto, per avere un quadro più preciso che in questo momento una casa nuova, togliendo il costo della terra, viaggia intorno ai 2000 euro al metro al costruttore. Quindi sul nuovo i prezzi salgono di parecchio in zona centro mare rispetto alla media. Da aggiungere che sul Bramante aveva messo gli occhi anche Giacomo Agostini, il campione di motociclismo che ha una impresa edile a Bergamo: ha fatto marcia indietro perché il numero degli appartamenti da realizzare è superiore a quello che la città in questo momento è in grado di assorbire, alla luce anche dei vari cantieri aperti.

m.g.