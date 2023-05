"Aborto sicuro" Le fanesi in marcia

FANO

Anche uno "spezzone autonomo" del collettivo Sister On The Block di Fano ha preso parte ieri alla manifestazione nazionale ad Ancona per chiedere l’aborto "sicuto e gratuito per tutte". "Non accettiamo – hanno detto le fanesi – la narrazione sensazionalistica che viene fatta sui nostri corpi". "In tutta Italia – hanno aggiunto le manifestanti – vediamo come l’aborto sia in ostaggio dell’obiezione di coscienza e di politiche sociali familistiche di propaganda che fanno ben poco per sostenere le fasce sociali a rischio di povertà". Una tesi condivisa dalle circa 2mila donne che hanno sfilato in corteo fino a piazza Cavour.