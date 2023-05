Accademia agraria e le strategie per nutrire la terra

Quasi 200 anni, e non sentirli. Dopodomani, giovedì 18, alle 16, la sala del consiglio comunale ospiterà l’inaugurazione del 196° anno Accademico dell’Accademia agraria (fondata nel 1828). "Dopo il saluto delle autorità, la mia relazione annuale - ha detto la presidente dell’Accademia Agraria, Franca Gambini, (foto con Giovanni Barberini) - l’introduzione del vice presidente Rodolfo Santilocchi, quindi la prolusione, affidata a Maurizio Martina, vice direttore generale della Fao, su "I sistemi alimentari nell’Agenda 2030". Nel corso della cerimonia verranno consegnati i diplomi ai nuovi 24 accademici". Poi la Gambini ha spiegato il tema che verrà trattato da Martina: "Sarà una riflessione sulle reti che producono e trasformano il cibo (sistemi alimentari) per metterle in grado di raggiungere i consumatori in maniera sempre più efficace. Infatti i sistemi alimentari stanno plasmando il progresso in tre aree fondamentali: Persone - "Nutrire tutti per la salute e il benessere". Pianeta - "Produrre in armonia con la natura". Prosperità - "Ripresa inclusiva, trasformativa ed equa per l’Agenda 2030". Questa tripla spinta consente al mondo di impegnarsi per realizzare l’Agenda 2030. In occasione dei recenti vertici Fao si è condiviso di lavorare sulla metodologia di intervento attivando una collaborazione permanente tra le Agenzie delle Nazioni Unite dedicate ai programmi sull’alimentazione: World Food Programme, Fao ed Ifad che, insieme, garantiranno il monitoraggio dei risultati sulle 5 aree di intervento individuate: garantire accesso ad un’alimentazione sana e nutriente; adottare modelli di consumo sostenibili; aumentare le produzioni agro-ecologiche; adottare modelli di sussistenza ispirati al principio dell’equità; costruire modelli di resilienza per aumentare la capacità di fronteggiare shock o crisi epidemiche".

Luigi Diotalevi