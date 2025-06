Accademia agraria in festa

Domattina alle 10,30 nella Sala del Consiglio comunale di Pesaro, si inaugura il 198° Anno Accademico dell’Accademia Agraria in Pesaro. Dopo i saluti delle autorità e di Simone Orlandini, presidente Unasa - Unione nazionale delle accademie per le scienze applicate allo sviluppo dell’agricoltura -, seguiranno la relazione del presidente dell’Accademia Agraria in Pesaro Franca Gambini e la prolusione del vicepresidente Rodolfo Santilocchi, già ordinario di Agronomia e Coltivazioni Erbacee - Università Politecnica delle Marche su "Riflessioni sulle problematiche relative alla gestione delle acque meteoriche". Verranno consegnati i diplomi ai nuovi accademici.