Accademia della risata 26ª edizione da maggio Iscrizioni già aperte

Una risata per sconfiggere lo stress. Da lunedì 8 maggio e per sette lunedì consecutivi, l’Accademia della risata organizza la 26ª edizione del corso di formazione in Psicologia del benessere, gratuito e aperto a tutti. L’iniziativa, che ha registrato oltre 2000 partecipanti dal 2008 a oggi, si terrà nel Teatro universitario “La Vela“ in via dei Cappuccini, con lezioni dalle 21 alle 23.30. Il corso si prefigge di fornire strumenti che aiutino a riacquistare la capacità naturale di ridere di sé stessi e con gli altri, per migliorare il proprio benessere psico-fisico e prevenire o ridurre le emozioni negative, partendo dall’assunto che la risata sia scientificamente provato essere uno dei farmaci più utili e a buon mercato. A guidare le lezioni sarà il dottor Alessandro Bedini, psicologo-psicoterapeuta e presidente dell’Accademia della risata, associazione di promozione sociale no-profit urbinate, assieme agli Animatori della risata. Ci si potrà iscrivere inviando un’e-mail ad [email protected], indicando nome e cognome, età, professione e numero di telefono, o direttamente in loco.

Chi prenderà parte ad almeno sei lezioni riceverà un attestato riconosciuto da enti e istituzioni scolastiche e potrà partecipare ai progetti dell’Accademia e allo stage “Anima-Tour. Un sorriso in corsia“, promosso in collaborazione con Ast Pesaro e Urbino. L’iscrizione è gratuita, si richiede solo la donazione di un contributo volontario, come rimborso spese, o di associarsi all’Accademia. Per informazioni, chiamare o scrivere al presidente, al 349 7660950, o consultare la pagina Facebook “Accademia della risata“. Il corso è patrocinato dall’Università e dal Comune di Urbino, da Ast Pesaro e Urbino, dall’Ordine degli psicologi Marche, dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri Pesaro e Urbino, da Erdis e dalla Provincia.

Nicola Petricca