Accademia di Belle Arti. Plauso dalla politica per la nomina di Valazzi

La nomina di Maria Rosaria Valazzi a presidente dell’Accademia di Belle Arti suscita unanime consenso, a partire dal sindaco Maurizio Gambini: "Valazzi, nominata cittadina onoraria nel 2015, è persona di grandi professionalità e doti umane. Da soprintendente ha accresciuto la rappresentatività del museo e portato l’attenzione del pubblico sulla nostra città; il legame con Urbino è sempre stato costante e profondo. L’amministrazione augura alla professoressa buon lavoro e ringrazia il presidente uscente Allemandi per il lavoro svolto".

Guarda al futuro Oriano Giovanelli, capolista di “Urbino rinasce“ (centrosinistra): "È davvero una buona notizia. Alle congratulazioni aggiungo un abbraccio amichevole e sincero. Con Valazzi sarà importante concentrarsi su didattica, risolvere i problemi logistici che affliggono l’Accademia e fare gioco di squadra fra essa e il comune per rilanciare Urbino come città d’arte e di artisti, tema che a noi sta particolarmente a cuore". Plaude anche Vitaliano Angelini: "Noi di Ex Articolo Uno siamo certi che l’esperienza e la cultura della neopresidente solleciteranno un ulteriore sviluppo innovativo della didattica e dell’offerta formativa dell’ente, nel solco della tradizione dell’insegnamento artistico urbinate, figlio della scuola pittorica di Barocci e del plastificatore Brandani. Le auguriamo di alimentare e favorire le ragioni dell’arte in Urbino e nell’intero suo ambito territoriale".

gio. vol.