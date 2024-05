Accademia e Ateneo celebrano Bellocchio

Va al regista Marco Bellocchio, fresco di premio David di Donatello per la sceneggiatura di “Rapito“, il massimo riconoscimento assegnato annualmente dall’Accademia di Belle Arti di Urbino, il Sigillo delle Arti. Contestualmente, sarà anche insignito del titolo di Accademico d’Onore.

La cerimonia si terrà venerdì alle ore 15,30 nell’aula magna dell’istituto di via dei Maceri, e il maestro sarà premiato con la seguente motivazione: "per la libera, originale, inventiva zona franca espressa nel cinema mondiale mediante l’inconfondibile prassi narrativa e rappresentativa che riassume la cifra polistilistica del suo cinema".

La giornata sarà tutta all’insegna degli omaggi al regista: alle 10, sempre nell’aula magna, è in programma la proiezione del film “Buongiorno, notte“ (2003), mentre nel pomeriggio la neo presidente Maria Rosaria Valazzi assieme al magnifico rettore dell’Ateneo Giorgio Calcagnini e al direttore dell’Accademia di Belle Arti Luca Cesari conferiranno le due onorificenze a Bellocchio. Seguiranno gli interventi di Pierpaolo Loffreda, docente di storia del cinema e di teoria e metodo dei mass media, e Massimo Puliani, docente di regìa ed estetica dei nuovi media. "L’Accademia di Urbino è estremamente onorata dalla presenza di Marco Bellocchio – è il commento della presidente Valazzi – e potrà godere di un incontro cruciale per indirizzare verso orizzonti più ampi l’apprendere degli studenti; ne stimolerà lo spirito critico. Del resto il Sigillo delle Arti, che vede insieme Accademia e Università degli Studi, esperimento unico allo stato attuale, è stato pensato proprio per aprire le istituzioni universitarie verso contatti più stretti e fecondi con i grandi personaggi del nostro tempo".

Entusiasta anche il direttore Luca Cesari: "La cinematografia di Marco Bellocchio sfiora da sempre o afferra la “palla di fuoco“, come direbbe Volponi, della realtà con cui i giovani di oggi si bruciano le mani più di quelli di ieri. L’incontro degli studenti dell’Accademia di Urbino con il maestro non ho dubbi che costituirà un valore non occasionale nella loro traiettoria formativa ed esistenziale". Negli anni scorsi, il Sigillo delle Arti è stato assegnato a personalità internazionali delle arti e della cultura: Werner Herzog, Emilio Ambasz e nel 2023 ad Emilio Isgrò. Marco Bellocchio (Piacenza, 1939) esordisce nel 1965 con “I pugni in tasca“ e da allora la sua carriera non ha pause, tra cinema e televisione, con numerosi riconoscimenti italiani e internazionali, tra cui un Leone d’argento e uno d’oro, una Palma d’oro, un Orso d’argento, nove David e dodici Nastri d’argento.

Giovanni Volponi