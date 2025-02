Accademia italiana della cucina. Premio "Nuvoletti" a Di Sante

Vedere una famiglia in cantina declinare tre generazioni e trasmettere i valori della pace, della convivialità, della terra, è una grande risorsa per il territorio. Il quale per fortuna è ricco di umanità, di storie buone da bere e da mangiare e pure da raccontare. Belle storie come quella di Tommaso Di Sante, di sua moglie Camilla, di sua mamma Gigliola, di suo padre Roberto e dei suoi figli Emma e Francesco. Un buon vino nasce da una buona armonia, da princìpi che si trasmettono di generazione in generazione, che mettono radici nella terra esattamente come fa la vigna e che si colgono nelle persone. Premesse fondamentali per capire il valore del "premio Nuvoletti", il riconoscimento che l’avvocato Floro Bisello, delegato dell’Accademia italiana della cucina per la provincia di Pesaro-Urbino, ha consegnato alla famiglia Di Sante assieme al suo gruppo: "Il premio Giovanni Nuvoletti – spiega l’avvocato Bisello – viene consegnato alla persona che ha contribuito in modo significativo alla conservazione, conoscenza e valorizzazione della buona tavola tradizionale del proprio territorio. Tommaso Di Sante nei propri incarichi si è sempre adoperato e ha combattuto per la tutela del territorio e per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Un agricoltore che ricopre prestigiosi incarichi: presidente della Coldiretti per la provincia di Pesaro e Urbino ed ex Marche, consigliere della Camera di Commercio regionale, consigliere del CdA Eurocap Petroli e consigliere Cda Consorzio agrario Adriatico". Insomma incarichi istituzionali, ma a vederlo in maglietta e camicia nella sua cantina si svela il vero volto di Tommaso: un ragazzo semplice che vive la terra con entusiasmo, imbottigliando mineralità di arenaria e sapidità marina nelle sue bottiglie, le quali hanno una caratteristica comune, sia che si parli di Bianchello del Metauro che di Sangiovese: sono frutto spremuto da masticare, polpa fine intrisa di terra, complessità unita ad acidità. L’azienda produce anche un extravergine di pregio con sentori vegetali vivi e ricchi di antiossidanti e con echi di erba medica.

d. e.