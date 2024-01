Accademia Orafa al lavoro per organizzare il secondo anno di corsi estivi

L’Accademia Orafa Fano è al lavoro per organizzare per il secondo anno consecutivo corsi estivi internazionali nel campo dell’arte orafa e del gioiello fashion per venire incontro alle richieste dell’imprenditoria del settore. "Stiamo lavorando – ha detto il direttore Carlo Bruscia – per cercare di creare una scuola del gioiello d’artista con dei corsi mirati anche a valorizzare i giovani del nostro liceo artistico "Apolloni" di Fano e quelle professionalità che che intendono perfezionarsi nella creazione di sculture di piccolo formato, come è definita l’arte del gioiello". I corsi si avvarranno di docenti qualificati, di artisti e orafi di Fano e Pesaro. Accademia Orafa Fano è una scuola nata dalle associazioni culturali UnaArteFano del XXI Secolo di Fano (PU) e da KN Academy di Rovereto (TN) che ha come obiettivo quello di continuare la storica tradizione orafa fanese attraverso l’organizzazione di corsi professionali, ma anche di mostre di artisti, convegni e conferenze, visite guidate sull’arte orafa declinata in tutte le sue sfaccettature. La prima iniziativa del 2024 è programmata per il prossimo mese di marzo quando si svolgerà una mostra di gioielli dell’artista maceratese Ubaldo Bartolini che ha una sua sala all’interno della boutique "Bulgari" in via dei Condotti a Roma. Grazie alla preziosa collaborazione con il Liceo artistico "Apolloni" di Fano e alla sensibilità del suo dirigente Samuele Giombi, l’Accademia Orafa ha intenzione di organizzare dei corsi in primavera riservati soprattutto agli alunni che svolgono le terze e quarte classi del liceo. L’iniziativa è in collaborazione con Confcommercio di Pesaro e Urbino, molto interessata allo sviluppo della lavorazione dell’oro e dei metalli preziosi, e con istituzioni pubbliche quali il Comune di Fano, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione Marche, la Fondazione Carifano e la Bcc Fano.

sil.cla.