Accademia vicina al cuore della città con Luca Cesari

Continuità alla direzione dell’Accademia di belle arti di Urbino. Lo studioso di estetica e critico Luca Cesari è stato confermato Direttore dell’Accademia di via dei Maceri con ampio consenso (80% dei votanti) per il prossimo triennio 2023-2026. Dice Cesari: "C’è un accordo con il Comune di Urbino che consentirà all’Accademia di abitare non solo il Colle ma anche il cuore della città. Restano davvero fertili e collaborativi con Università degli Studi, con Erdis e con tutto il comprensorio ‘ducale’. Il nostro compito principale consiste nel preparare le opportunità future che ancora non si conoscono".