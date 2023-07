Accampamenti, la Roma dei mercati e tanto altro al Pincio

E’ il giorno delle feste, per la Fano dei Cesari. Alle 18 tra le mura augustee apriranno accampamenti, mercatini e dimostrazioni didattiche nell’area del Pincio a cura di Simmachia Ellenon mentre nell’area del San Michele la Colonia Ivlia Fanestris metterà in scena la ricostruzione di un antico mercato arricchito con arti e mestieri. Alle 21.15 e 22.45 ci saranno spettacoli di teatro storico a cura dell’associazione AES Cranna mentre alle 22 la possibilità di assistere a combattimenti e battaglia scenica con il protocollo Scab a cura di Epika. Si cena in abito romano sia in piazza Andrea Costa che al Pino Bar