Accecato di gelosia. Arrestato 40enne in fuga

L’aveva conosciuto su facebook. E se n’era innamorata andandoci a convivere insieme ai suoi due figli piccoli avuti da una precedente relazione. Ma poco tempo dopo, il sogno si è trasformato in incubo. L’uomo, un quarantenne già noto alla giustizia per rapina e lesioni, ha iniziato a renderle la vita impossibile per la sua gelosia fino al punto di allontanarla dai suoi affetti familiari e dalle amicizie. Ma poi la donna, che ha 42 anni, ha preso il coraggio e lo ha denunciato per maltrattamenti. Da lì a qualche giorno, l’uomo è stato arrestato perché altamente pericoloso. Ecco cosa scrive in una nota la questura: "La Squadra Mobile ha arrestato un quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Il 25 settembre scorso, la 42enne, supportata dai propri familiari, si è presentata presentava in Questura per raccontare il dramma della sua difficile

relazione affettiva. La donna, già madre di due figli, due anni prima aveva conosciuto attraverso i social quello che poi diventerà il suo compagno e di lì a poco convivente. Nel giro di breve l’uomo mostrava una gelosia ossessiva, costringendola a vivere in un clima di violenze fisiche, soprusi, umiliazioni, controllo continuo su ogni suo comportamento, spostamento e comunicazione, tanto da costringerla ad interrompere ogni rapporto lavorativo, portandola all’isolamento dai familiari e dagli amici. Atteggiamenti, questi che, in alcune occasioni, si verificavano anche in presenza di uno dei figli minori della donna.

In considerazione della gravità dei fatti, con riscontro dalle indagini della Squadra Mobile, la 42enne è stata immediatamente collocata in una casa d’emergenza.

Contestualmente il pm ha chiesto al giudice per le Indagini preliminari del Tribunale una richiesta di adozione di misura della custodia cautelare in carcere per il quarantenne che è stata puntualmente accolta.

L’uomo, che nel frattempo si era allontanato da Pesaro raggiungendo la città di Pescara, è stato rintracciato lo scorso 30 settembre dalla Squadra Mobile abruzzese e arrestato".