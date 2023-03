Accelerare le diagnosi e migliorare l’assistenza: sull’endometriosi pronta una proposta di legge

Favorire la conoscenza dell’endometriosi e migliorare le cure e i percorsi di assistenza. Questi gli obiettivi della proposta di legge regionale di cui è cofirmatario il consigliere Luca Serfilippi (Lega). "La proposta di legge è in discussione nella Commissione Sanità - annuncia -. Voglio ringraziare Debora Guidi (che ieri ha raccontato la sua storia di sofferenza e di ritardo diagnostico sulle colonne del nostro giornale, ndr) e l’associazione Progetto Endometriosi per le iniziative messe in campo a Fano e per l’impegno con cui sta cercando fondi per dare sostegno alle donne che soffrono di questa patologia".

Il primo obiettivo della legge è favorire la conoscenza dell’endometriosi "attraverso la promozione e l’agevolazione di attività di prevenzione per giungere ad una diagnosi precoce" ma anche "di ricerca e miglioramento delle cure e dei percorsi di assistenza alle donne". "Oltre al rafforzamento della fase preventiva - spiega Serfilippi - è indispensabile creare una rete di intervento adeguata con un centro di riferimento regionale, l’adozione di buone pratiche già adottate da altre Regioni e il sostegno all’informazione, alla ricerca e alla conoscenza della malattia e delle patologie ad essa associate. Un altro aspetto fondamentale è il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nel supporto alle donne affette da endometriosi promuovendone la partecipazione al Comitato tecnico scientifico, alle attività della Rete e al Registro regionale dell’endometriosi".

ti.pe.