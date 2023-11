Accelerazione a segno per sette appartamenti “rinati“ in via Cattaneo

Il Comune accelera sulla trasformazione in residenze per artisti e studenti degli appartamenti di via Cattaneo 65: "Un intervento importantissimo per due ragioni: perché recupera un edificio di gran pregio e visibilissimo, perché posto ad angolo tra viale Gramsci e corso XI Febbraio; e perché lo fa in direzione di una Capitale creativa, pronta a far abbassare i costi dell’ospitalità di artisti e studenti per la città". L’accelerazione è data dall’approvazione in giunta, dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, finanziati dal Pinqua. Un totale di 822.782 euro di interventi che rigenereranno i 2 appartamenti collocati all’intersezione con via Cattaneo. Restituendo 7 posti letto alla collettività.

"È una riqualificazione su cui stiamo lavorando in tempi veloci – aggiungono Daniele Vimini (foto) e Riccardo Pozzi –. Lo scorso mese abbiamo acquisito (70mila euro) i due appartamenti di cui eravamo comproprietari con l’Ast; oggi approviamo i progetti di fattibilità con cui andremo a gara entro l’anno per iniziare i lavori entro marzo 2024 su un edificio di pregio, oggi in uno stato di decadenza, seguendo quanto indicato dal Programma Pinqua". Tempi veloci, dunque per il cantiere che, dalla prossima primavera, riqualificherà il piano terra e il primo piano dell’immobile collocato in una via strategica. "Gli interventi che andremo ad eseguire restituiranno 7 posti letto che destineremo a studenti e artisti di Pesaro 2024. Pensiamo agli iscritti al Conservatorio Rossini - aggiungono i due assessori - ad esempio, così come a musicisti, danzatori e performer che verranno in città". Al piano terra, l’intervento prevede il superamento delle barriere architettoniche.