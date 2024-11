Accesso agli atti, la guerra: "La trasparenza non fa danni"

"Se non c’è nulla da nascondere, perché ostacolare l’accesso alle informazioni?". E’ la domanda dei gruppi consiliari di centrodestra nei confronti dei rappresentanti della maggioranza che hanno contestato, in una nota, le richieste di accesso agli atti nei confronti della Fondazione Pescheria considerate "sproporzionate e ridondanti".

Anche il Comune di Pesaro ha sollecitato, il 12 novembre scorso, al direttore generale Silvano Straccini, di evadere la richiesta documentale inoltrata dal centrodestra lo scorso 17 settembre. "Per legge ci sarebbero dieci giorni di tempo per rispondere alle istanze formulate dai consiglieri comunali", aveva contestato la consigliera Marchionni all’indomani del sollecito inoltrato dal Comune alla Fondazione. "Inaccettabili le pressioni del Partito democratico che cerca di limitare l’accesso agli atti da parte dell’opposizione – è la risposta del centrodestra alle contestazioni mosse dal Pd -. È intollerabile la retorica del Pd, secondo cui la nostra azione sarebbe dannosa per la città. La trasparenza non danneggia Pesaro, al contrario, lede la credibilità della città chi cerca di imporre censure e bavagli a rappresentanti democraticamente eletti. Forse questa improvvisa esigenza di silenzio serve a evitare che i cittadini possano formarsi un giudizio autonomo su temi scottanti, come la gestione della Fondazione Pescheria visto che alla stessa sono state affidate tutte le decisioni operative e le risorse economiche normalmente gestite dall’assessorato? Forse al Pd scoccia che l’opposizione abbia scoperto proprio dagli atti che la stessa Fondazione ha erogato quasi 20mila euro alla società ’Lievito’, nota per occuparsi della comunicazione nazionale del Pd e delle campagne elettorali, inclusa quella del sindaco Ricci per le ultime europee. È forse questo il motivo dell’irritazione del Pd verso le nostre richieste di chiarezza? Siamo indignati ed anche preoccupati nel vedere una maggioranza concentrata più su come limitare i nostri diritti piuttosto che a fare immediata chiarezza di tutte le anomalie e stranezze che quotidianamente emergono su Affidopoli. Chiediamo ai grillini pesaresi, un tempo paladini della trasparenza, cosa pensano di queste censure imposte dal loro alleato. Il loro silenzio vale forse un posto al sole nella giunta? Il nostro impegno è chiaro. Difenderemo fino in fondo il diritto dei cittadini di sapere come vengono gestiti i loro soldi e il diritto dell’opposizione di vigilare su ogni aspetto dell’amministrazione".