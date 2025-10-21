Accesso al centro più sicuro: lavori al via per la nuova rotatoria

Domani al via i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra la provinciale Mondaviese e via Risorgimento, nei pressi dell’uscita est della superstrada (foto). Si tratta di un intervento, volto a diminuire il rischio di incidenti in un punto molto critico per l’accesso a centro e zona industriale, inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 dal valore di 380 mila euro. Il progetto, approvato dalla giunta nel maggio scorso, prevede opere di adeguamento e messa in sicurezza di un nodo stradale strategico per la mobilità locale e che dà accesso all’area urbana. Il finanziamento proviene per 228mila euro da contributi regionali destinati al miglioramento della rete stradale e per 152mila da fondi comunali. Una ditta di Urbino eseguirà lavori di sbancamento, demolizione e costruzione di cordoli.

Come spiega il vicesindaco Chiarabilli, "il tratto stradale non verrà completamente chiuso al traffico, nel limite del possibile, così da creare il minimo di disagio. Ci sarà una riduzione della carreggiata lungo la Mondaviese e via Risorgimento, con delimitazione dell’area di cantiere, segnaletica temporanea; in alcuni giorni potrà esserci un senso unico alternato regolato da personale sul posto o con semaforo temporaneo".

a.bia.