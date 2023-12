Accesso alla Ztl del centro storico più facile per auto green e turisti

Il regolamento per l’accesso alla Ztl di Urbino si aggiorna, con novità per gli albergatori del centro storico, che potranno acquistare un pacchetto annuale di permessi per i propri clienti, e per i possessori di auto elettriche non ibride, a cui sarà consentito chiedere un contrassegno pluriennale d’ingresso. Le modifiche sono state approvate dal Consiglio comunale.

"Gli albergatori potranno richiedere, a inizio anno, fino a cinque permessi per parcheggiare negli stalli bianchi di via Delle mura, pagandoli 250 euro ciascuno, da concedere ai propri clienti – ha spiegato il sindaco, Maurizio Gambini –. I posti non saranno però a uso esclusivo, in quanto, da normativa, non è possibile prevedere dei parcheggi dedicati a pagamento. Tuttavia, questa novità non è un obbligo per gli albergatori, ma una possibilità, che si concede loro per facilitare la permanenza e l’accesso dei turisti alle strutture". L’altra novità va nella direzione di incentivare il passaggio ad auto elettriche per la sostenibilità ambientale, con il sindaco che ha annunciato anche l’arrivo di una settima colonnina in città, a carica velocissima e anche per mezzi pesanti, nell’area dell’ospedale. "C’era già una disciplina, ma più limitata – spiega Fabio Mengucci, comandante della polizia municipale –. Ora, i possessori di auto elettriche potranno accedere sistematicamente alla Ztl, previa richiesta di un permesso pluriennale che rilasceremo noi. Sarà h24 e senza limitazioni di orario per la sosta, anche se il titolare non è residente. È molto vantaggioso, per esempio, per chi abita, lavora o deve transitare spesso in centro. Ovviamente, il Comune monitorerà il mercato dell’elettrico: oggi ci sono pochissime auto del genere, ma, se dovesse prendere piede, la cosa potrebbe diventare di difficile gestione, visti i pochi parcheggi, e potrà essere rivista". Nicola Petricca