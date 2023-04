Accesso in piscina per disabili Carrozzina donata dalla ‘T41B’

La Cooperativa Sociale T41B, con la collaborazione del Comune di Pesaro, ha donato a "Nuova Sportiva", società gestore dell’impianto natatorio di via Togliatti per Casa Vuelle, una carrozzina che semplifica l’accesso e l’uscita dall’acqua e gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta e disabili. "Una bella iniziativa di inclusione sociale e sportiva – ha commentato l’assessore allo Sport Mila Della Dora –. Lo sport è vita, è un’occasione di incontro, benessere, di crescita personale e come tale va incentivato e supportato per renderlo accessibile a tutti". Nello spirito di Pesaro Città dello Sport, più inclusiva e accessibile.