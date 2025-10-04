Acclamato ’principe dei maiolicari’. Nacque oggi, 150 anni fa: una mostra

Nato a Pesaro 150 anni fa (4 ottobre 1875) da Romolo, ingegnere e professore dell’Istituto Tecnico Bramante, e Teresa Giuliani, Ferruccio Mengaroni (a destra con la sua Medusa, in una foto d’epoca) si avvicinò giovanissimo all’arte della ceramica, dopo essere stato espulso "da tutte le scuole del Regno" per aver lanciato un calamaio a un insegnante.
Entrato come apprendista nella fabbrica Molaroni mostrò ben presto le sue capacità, e dopo diverse esperienze installò un laboratorio nella sua abitazione di viale Zara (all’epoca viale Castelfidardo); insieme con Aristodemo Mancini nel 1915 aprì in viale Trento, nel complesso dell’attuale “Castiglione”, lo Studio D’Arte Ceramico (S.D.A.C.) poi trasformato nella M.A.P. (Maioliche Artistiche Pesaresi), conquistando clienti in tutta Italia e all’estero.
Acclamato dai contemporanei come "il principe dei maiolicari", Mengaroni morì il 13 maggio 1925 a Monza, durante l’allestimento della seconda Biennale di Arti Decorative, schiacciato dalla cassa contenente il suo capolavoro, il monumentale tondo raffigurante la Medusa oggi esposto nel cortile d’ingresso dei Musei Civici pesaresi.
Il Comune di Pesaro ricorderà l’artista con una serie di iniziative tra le quali una mostra, la cui apertura è prevista per il prossimo mese di dicembre.
Cristina Ortolani