"Accogliamo e aiutiamo tutti"

Si è aperto ieri il 518° anno accademico dell’Università di Urbino all’insegna di internazionalizzazione e intelligenza artificiale. Ospiti il ministro dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini, che ha rimarcato l’eccellenza dei corsi ducali e l’attaccamento con la città di Urbino e quella di Pesaro dove ha vissuto e della quale era originario il marito, e Lino Leonardi, docente di Filologia romanza alla Scuola Normale Superiore di Pisa, che ha tenuto la lectio magistralis “Razza, preistoria di una parola disumana“.

Il rettore Giorgio Calcagnini ha aperto con dati e novità, una su tutte la proroga all’immatricolazione fino al 31 marzo 2024. "Durante l’inaugurazione è importante far sapere cosa si fa, si è fatto e si farà. Una rendicontazione pubblica. Di questo vado orgoglioso, uno sforzo che tutti stanno facendo all’Università di Urbino. Quindi accogliere e aiutare, principi sempre vivi in questo ateneo. Poi bisogna guardare all’internazionalizzazione, alla presenza di studenti che vengono da altri paesi. Con il calo demografico nei prossimi anni ci sarà una diminuzione di studenti italiani che entreranno all’Università".

UniUrb è prima nelle Marche con il 51% di studenti da fuori regione e secondo il Rapporto AlmaLaurea 2023 il 72% degli studenti a un anno dalla laurea triennale o di secondo livello troverebbero impiego.

A seguire gli interventi dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, Manola Cascella, e del Consiglio degli studenti, Giovanni Alvarez. Entrambi hanno evidenziato l’importanza strategica dei lavoratori al servizio della comunità e la necessità di recuperare fiducia negli organi di rappresentanza universitaria per guardare al cambiamento.

La lectio di Lino Leonardi ha acceso una riflessione sul termine razza: "E’ interessante vedere come dal punto di vista linguistico la prima origine di questo termine è applicato solo agli animali, infatti deriva dal francese e vuol dire allevamento dei cavalli. Una origine perfettamente congrua con i dati della ricerca biomedica e non è applicabile, il concetto di razza, all’uomo ma soltanto agli animali. Credo che sia importante dirlo per contribuire a mantenere viva la memoria su un passato che credevamo chiuso per sempre". Al termine a Palazzo Battiferri inaugurazione della mostra “Volponi Novel 1924-2024“ con le opere di Gianluca Costantini e curata da Tiziana Mattioli.

fra. pier.