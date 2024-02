Accoltella il compagno della madre, dramma a Sant’Orso

Dramma della follia ieri pomeriggio a Sant’Orso vecchia. Erano da poco passate le 17 in via Antonio Pacinotti, quando da un’abitazione è partita la chiamata al numero d’emergenza 112 per segnalare la presenza di un uomo sanguinante a terra. Poco prima, infatti, nell’intimità della loro casa, un giovane fanese aveva afferrato un coltello da cucina e aveva accoltellato il compagno della madre, un operaio originario di Ancona. Non si sa ancora per quale motivo, se al termine di una lite o se per futili motivi, perché sulla vicenda vige il massimo riserbo da parte degli agenti del commissariato di Fano che indagano sull’accaduto.

Ma alcune persone che conoscono quella famiglia, però, ritengono plausibile che il fatto sia riconducibile ai problemi di natura psichiatrica già manifestati in passato dal giovane. E questo spiegherebbe sia la riservatezza sul caso, sia il mancato fermo del ragazzo che è maggiorenne, che invece è stato condotto in ospedale assieme al patrigno.

L’unica cosa certa al momento è che per il giovane è stato richiesto il consulto della Psichiatria di Pesaro mentre sembrano essere due o tre i colpi che ha inflitto all’uomo, tutti fortunatamente non mortali, probabilmente superficiali, ma per i quali pare ci sia stato comunque bisogno di un passaggio in sala operatoria. L’uomo ferito, conosciuto anche a Pesaro, non è mai stato però in pericolo di vita.

Dopo il caso di Angelo Sfuggiti, il 70enne fanese, ex pizzaiolo, che lo scorso 20 novembre uccise strangolandola con un foulard la moglie Rita Talamelli, 66 anni, malata da anni per gravi disturbi mentali, un altro caso di cronaca si intreccia a situazioni di fragilità psichica.