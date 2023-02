Accoltella il marito, assolta: "Il fatto non sussiste"

Sferra una coltellata al marito che l’afferra per il collo, assolta perché il fatto non costituisce reato. L’imputata è una donna di 40 anni originaria della Lombardia, ma residente a Colli al Metauro. A denunciarla era stato il coniuge, un moldavo di 28 anni, con il quale, nel frattempo, il rapporto è ritornato sereno tanto che i due, oltre ad avere avuto un figlio, ieri mattina sono usciti anche insieme dal Tribunale. Hanno avuto però litigi così accesi da finire in Tribunale. Lei aveva accusato lui di maltrattamenti. Ha però rimesso la querela e il marito era stato assolto. Un giorno però i due tornano a scontarsi, lui l’avrebbe afferrata per il collo e lei, per difendersi, ha preso un coltello che era sul tavolo del salotto e lo ha affondato nel torace del marito. Trasportato al pronto soccorso del Torrette di Ancona, lì i sanitari gli hanno riscontrato 20 giorni di prognosi. La donna è finita a processo per lesioni. Ma ieri, difesa dall’avvocato Salvatore Asole è stata assolta. Il legale ha messo in evidenza la reazione difensiva della sua assistita all’aggressione del marito e il fatto che mancasse quindi la volontà di ferire il coniuge. Il pm aveva chiesto 8 mesi di reclusione.

e. ros.