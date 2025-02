"Acconciatura elegante. La mia scelta per Iva"

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, un altro po’ di Pesaro è salita sul palco dell’Ariston assieme ad Iva Zanicchi, chiamata a ricevere il prestigioso Premio alla Carriera. Un riconoscimento straordinario per l’Aquila di Ligonchio, elegantissima nel suo raffinato abito color notte illuminato da punti luce ed impreziosito da ampie maniche in trasparenza. Per quella serata così importante, la cantante ha deciso di affidarsi alle mani dell’hair stylist pesarese di Andrea Campisi.

Andrea, ieri è stato un momento davvero speciale per Iva Zanicchi. Come è nata l’idea dell’acconciatura per questa occasione?

"Dopo aver visto l’abito e gli accessori scelti, ho pensato subito ad un’acconciatura raccolta, elegante e raffinata. L’Ariston è sinonimo di eleganza per antonomasia, e poi quella era una serata particolarmente importante per Iva. Ho voluto creare qualcosa che la valorizzasse al massimo, esaltando la sua classe e il suo portamento. L’idea è stata quella di puntare su un raccolto che fosse allo stesso tempo sofisticato e armonioso con il look complessivo".

Avevi già avuto modo di pettinarla per Sanremo in passato. Ma questa era un’esperienza diversa. All in, direi…

"Sì, ero stato con lei a Sanremo già tre anni fa, quando ha partecipato al Festival. La pettinavo ogni sera prima dell’esibizione, ed è stata un’esperienza bellissima. Sanremo è un contesto che richiede grande attenzione ai dettagli, e con Iva abbiamo sempre lavorato in sintonia per trovare lo stile perfetto".

Com’è nato il vostro rapporto professionale? "L’ho conosciuta dieci anni fa grazie al programma Selfie con Simona Ventura. Io ero già nel team di parrucchieri della trasmissione e, attraverso il suo manager, le avevo proposto alcune acconciature. Lei le ha scelte e da lì è iniziato tutto. C’è stato subito un gran feeling".