Accordo con l’Accademia per valorizzare la torre di Palazzo Mamiani

L’amministrazione comunale di Vallefoglia ha firmato con il professor Luca Cesari, direttore

dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, l’accordo di collaborazione per l’utilizzo degli spazi della Torre di Palazzo Mamiani a Sant’Angelo in Lizzola. "La finalità dell’accordo – sottolinea il sindaco Palmiro Ucchielli – è quello di rendere più concreta la collaborazione tra il Comune di Vallefoglia e l’Accademia di Belle Arti di Urbino per realizzare eventi di alto livello formativo e artistico negli spazi messi a disposizione dal Comune nella Torre di Palazzo Mamiani. L’organizzazione degli eventi avverranno per il tramite dell’associazione culturale "etra.Entra nell’arte.educazione museale" che si pone come interlocutrice e che già gestisce nei locali della Torre uno spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea denominato “TAV: Torre dell’Arte di Vallefoglia”, con l’allestimento al primo piano dell’opera artistica “La Cantatrice Assente” di Anne e Patrick Poirier. Con questo accordo – spiega il sindaco – l’Accademia di Belle Arti di Urbino si impegna a proporre e organizzare eventi consoni all’alta formazione artistica che rappresenta, realizzate previo accordo con l’amministrazione comunale la quale si impegna a concedere gratuitamente i locali, a tenerli puliti e a garantirne l’apertura e il coordinamento organizzativo per il tramite dell’Associazione Etra. L’intesa – conclude Ucchielli – rappresenta per il Comune un importante obiettivo diretto principalmente alla valorizzazione culturale della Torre di Palazzo Mamiani grazie all’attività e agli studi che verranno messi in atto dall’Accademia quali, ad esempio, mostre, workshop, seminari ed eventi artistici attinenti all’importanza storica del luogo".