Accordo Crainox-della Rovere, un ponte tra scuola e impresa

È l’esempio virtuoso di innovazione sociale e industriale, un ponte tra scuola e impresa, l’accordo tra l’azienda Crainox di Piobbico e l’Istituto Professionale di Meccanica dell’Omnicomprensivo della Rovere di Urbania. I due soggetti, realtà importanti del nostro entroterra, hanno dato vita dallo scorso ottobre a un progetto ambizioso e altamente significativo, fondando la "Crainox Welding".

"Un’iniziativa – spiegano dalla Crainox- che rappresenta molto più di un semplice percorso formativo: è l’espressione concreta della vision sociale e formativa dell’azienda, orientata a creare valore per i giovani, il territorio e il tessuto produttivo locale. Una scuola che forma, un’azienda che accoglie. L’obiettivo della Welding Academy è stato fin dall’inizio chiaro: formare nuove figure professionali specializzate, già pronte a integrarsi nella realtà produttiva di Crainox". Dopo un anno scolastico di collaborazione attiva, 4 studenti del quarto anno – quindi prossimi al diploma – sono stati selezionati per entrare ufficialmente in azienda con una forma contrattuale innovativa e pionieristica: l’apprendistato di Primo Livello. "Si tratta di un contratto - sottolineano dall’azienda - che unisce formazione scolastica e occupazione retribuita, permettendo agli studenti di completare il loro percorso con: una qualifica IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore e un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (Ifts). Durante l’estate, i ragazzi inizieranno a lavorare in azienda come dipendenti regolarmente retribuiti, per poi continuare in parallelo scuola e lavoro da settembre, accumulando crediti formativi e competenze tecniche reali, direttamente sul campo. Un modello replicabile per l’industria italiana".

Il contratto adottato da Crainox è, ad oggi, unico nella provincia di Pesaro-Urbino e tra i pochi applicati a livello nazionale. Un traguardo che testimonia lo spirito d’innovazione dell’azienda, capace di valorizzare strumenti legislativi spesso poco conosciuti e renderli operativi. A conferma della portata innovativa del progetto, l’ente Sviluppo Italia del Ministero del Lavoro ha espresso apprezzamento, invitando l’azienda a dare visibilità a questo esempio virtuoso. Una visione che guarda al futuro. "Per Crainox - concludono dall’azienda -, la formazione non è un’attività collaterale, ma una componente strategica della propria missione aziendale. Offrire ai giovani l’opportunità di formarsi, lavorare e costruirsi un futuro professionale solido è un atto di responsabilità sociale, ma anche una scommessa industriale: investire sul capitale umano significa garantire competenze, qualità e continuità. La Welding Academy, dunque, non si ferma: già da settembre 2025 verranno selezionati nuovi studenti per avviare un nuovo ciclo formativo, seguendo lo stesso modello di successo. In conclusione con la Crainox Welding Academy, l’azienda ha dimostrato che è possibile fare impresa e fare scuola, allo stesso tempo".

Amedeo Pisciolini