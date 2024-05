Accordo Erdis-Ast per le strutture recettive

Una firma tra Erdis e Ast aprirà le porte delle strutture ricettive universitarie per la prima volta anche ad ospiti esterni, nello specifico dipendenti della azienda sanitaria e famigliari dei degenti. Un accordo innovativo e nel segno della sinergia. Numerosi infatti i vantaggi reciproci dei due enti.

Spiega la presidente Erdis Maura Magrini: "Manca solo la firma, ma entrambi gli enti hanno già approvato il documento: l’accordo prevede la possibilità, solo nel caso in cui vi siano posti letto disponibili, dunque senza toglierli a studenti, di pernottare nelle nostre strutture, penso specialmente al vicinissimo Piero della Francesca, al personale amministrativo, sanitario e tirocinante in servizio nelle strutture dell’Ast di Urbino. Analoghi servizi saranno riconosciuti anche ai familiari di ospiti ricoverati all’ospedale, che si trovino temporaneamente in loco per assistere da vicino i propri parenti. Quando sarà attivo (dovrebbe aprine nel giro di qualche settimana) anche il nuovo ristorante interno al “Piero della Francesca“, sarà possibile anche usufruire del servizio pranzo o cena, sia che si pernotti sia che si voglia solo mangiare".

L’Ast, a sua volta, offrirà numerose soluzioni a carattere sanitario-specialistico che impatteranno positivamente sui servizi di assistenza sanitaria già offerti da Erdis alla popolazione studentesca. Tra questi, il servizio di counselling e prevenzione HIV, antifumo e per le dipendenze e malattie infettive correlate all’uso di alcol, sostanze stupefacenti, gioco e tecnologie, il servizio di ambulatorio vaccinale e le consulenze di medicina dei viaggi e profilassi internazionale. Non da ultimo l’Ast organizzerà degli incontri annuali dedicati alla prevenzione dello studente in cui il personale sanitario effettuerà la misurazione di saturazione, glicemia e pressione arteriosa per lo screening dell’ipertensione e del diabete giovanile, lo screening del collo dell’utero tramite il pap-test ed il test HPV. Durante le giornate di prevenzione saranno resi disponibili anche esami ematochimici a tariffe agevolate per gli studenti.

Prosegue Magrini: "È un accordo di sinergia tra due enti regionali, che da quando sono presidente ho cercato di instaurare con tutte le realtà possibili. Da quando gestiamo il Piero della Francesca, di cui l’ospedale è dirimpettaio, è stato naturale instaurare un colloquio che ora ha dato questi frutti. Ma nella convenzione rientrano tutte le nostre strutture. Per noi è un potenziamento di servizi alla salute che già offrivamo, ed inoltre è positivo far lavorare a pieno regime le strutture che altrimenti potrebbero rimanere con stanze vuote. Per i dipendenti è una comodità nuova e a prezzi calmierati (un pernottamento va dai 25 ai 35 euro) e per chi assiste un degente è una possibilità accessibile e vicina, che accresce l’attrattività dell’ospedale". Quando sarà attiva la ristorazione, la mensa sarà aperta a chiunque, ma studenti, docenti e – da ora – anche sanitari potranno pagare la tariffa agevolata.

