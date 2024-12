Accordo federativo tra Base Popolare Marche e liste urbinate per le regionali

Gian Mario Spacca e Base Popolare Marche hanno firmato un accordo ad Urbino. Ieri a Collegio Raffaello le liste Futura di Crespini e Bene comune di Pompilio (entrambe nella coalizione di Federico Scaramucci) hanno sottoscritto un accordo federativo per costruire un percorso verso le prossime regionali.

Come lo stesso Spacca, presidente nazionale del movimento, ha detto "in Base Popolare ci sono persone provenienti da Pd come dalla Lega. Né con Ricci né con Acquaroli, vedremo con chi stare alle elezioni, ci interessano i progetti e le persone. Vogliamo riportare la centralità dei territori e in base a questo sceglieremo. So che è un modo anomalo di fare politica ma noi vogliamo cambiare le cose. Siamo presenti con progetti concreti per le regionali, nelle Marche come in Toscana, Puglia, Campania e Valle d’Aosta".

Giusto una settimana fa Simona Denti era stata eletta come coordinatrice per la città di Urbino proprio per Base Popolare. Il coordinatore regionale Raimondo Orsetti ha puntualizzato che "non si vuole formare un altro partito, per alimentare una ulteriore frammentazione verso l’instabilità, ma costruire una piattaforma aperta, inclusiva, accogliente anche a quanti, pur avendo appartenenze o militanze differenti, si muovono nell’area popolare, cattolica, liberaldemocratica e riformista". Dunque la parola alle parti urbinati che hanno aderito al movimento.

Vincenzo Pompilio di Urbino Bene Comune ha spiegato che "la federazione a Base Popolare offre una prospettiva politica più ampia e qualificata al movimento, dal momento che nei principi fondativi di Urbino Bene Comune e Base Popolare sono fondamentali la partecipazione, la condivisione, il tema del lavoro, la valorizzazione dei giovani e la massima attenzione alle politiche sociali".

Mentre Maria Francesca Crespini di Futura ha spiegato che come lista hanno "colto l’opportunità di strutturare al meglio le iniziative politiche e amministrative, ritrovandoci nei temi comuni del movimento di Spacca, come la valorizzazione dell’istruzione e della cultura, potenziamento dei servizi sanitari e assistenziali, inclusione sociale e sviluppo economico".

"Base Popolare è già nei fatti un interlocutore politico privilegiato per la comunità marchigiana, che da anni ha perso i suoi riferimenti politici sia come cittadini, sia come Istituzioni, sia come imprese – hanno proseguito Crespini e Pompilio –. I temi citati sono delle emergenze a cui la politica del futuro delle Marche dovrà dare risposta. Urbino Bene Comune e Futura saranno protagonisti con Base Popolare della spinta politica di cui le Marche hanno urgente bisogno". Presente anche il coordinatore provinciale del movimento, Emanuele Petrucci.