Accordo per Chirurgia pediatrica "Freniamo la mobilità passiva"

La Sanità pesarese, dopo la massiccia penalizzazione subita dalla nuova giunta regionale prova a reagire senza alzare totalmente bandiera bianca, ma chiedendo il sostegno della unica azienda ospedaliera rimasta, ovvero l’azienda universitaria di Torrette di Ancona, almeno per la Chirurgia Pediatrica. "Frenare la mobilità delle famiglie della provincia di Pesaro e Urbino per le cure dei propri bambini: è questo il principale obiettivo – si legge in una nota dell’Ast – dell’accordo avviato tra l’AST di Pesaro Urbino e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, che metterà a disposizione i propri specialisti per consulenze di chirurgia pediatrica e di anestesia e rianimazione pediatrica presso gli ospedali dell’Azienda Sanitaria Territoriale, evitando, così, alle famiglie di dover affrontare le trasferte per le cure, con tutti i rischi, i disagi ed i costi che ne conseguono".

Gli specialisti di Ancona affiancheranno i professionisti ospedalieri pesaresi nel trattamento dei casi più complessi, attraverso sedute mensili di attività ambulatoriale, chirurgica operatoria e anestesiologica pediatrica, rivolta ai piccoli pazienti di età superiore a 12 mesi che necessitano di interventi chirurgici in day surgery. Questo consentirà alle famiglie pesaresi di ricevere prestazioni di alto livello nella propria provincia evitando gli spostamenti ed i disagi: "I nostri ospedali proseguono il cammino evolutivo – spiega il commissario straordinario dell’Ast 1 Maria Capalbo – affiancare i professionisti dell’Azienda ospedaliera universitaria rappresenta una grande opportunità per i nostri medici . Stiamo investendo molto nella crescita qualitativa dell’offerta chirurgica e, nel contempo, evitare alle famiglie fatica, disagi e spese per stare fuori casa a curare i propri bambini". "Si tratta di un accordo molto importante per i pazienti e per le famiglie – aggiunge l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – che potranno ricevere la migliore assistenza senza doversi sportare fuori provincia, tranne per i casi davvero indispensabili o di altissima complessità. Ma si tratta di un accordo importante anche per il sistema sanitario della nostra Regione, perché esprime la capacità delle strutture di fare rete puntando in un’ottica di prossimità delle cure e di integrazione".

Luigi Luminati