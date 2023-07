Accordo tra Università e Saipem Impresa e studenti si incontrano

Un accordo che ha delle basi pluriennali ma che ora diventa un legame ancora più proficuo, quello tra Università di Urbino e Saipem, l’azienda leader nelle attività legate alle infrastrutture e trasporti energetici, specialmente offshore. Nella sede centrale dell’ateneo infatti è stata siglata una convenzione che offrirà benefici a entrambe le realtà, della durata di due anni.

"È importante – ha detto il rettore Giorgio Calcagnini – che l’ateneo investa in queste relazioni. La ricerca è sì nei nostri laboratori ma è essenziale collaborare anche con le imprese, specialmente le grandi realtà che hanno una base nel territorio e ancor di più se si parla di temi legati alla sostenibilità energetica. Ci saranno possibilità di scambio di conoscenza tra i nostri studenti e il mondo delle imprese, così come un’attenzione da parte di Saipem verso i nostri laureati.

Saipem del resto non è nuova ad offrire sbocchi e opportunità: io stesso, da neolaureato, ero stato contattato per dei colloqui e lo ricordo con piacere; poi la mia carriera stava prendendo già altre strade per cui non ho accettato, ma ciò testimonia che Saipem fa parte di un gruppo dinamico, oggi come allora".

Il prorettore alla terza missione Fabio Musso ha aggiunto: "I dettagli pratici dell’accordo li definiremo nei prossimi mesi, ma i settori sono vari: innanzitutto ricerca e sviluppo, ma anche formazione da parte dei nostri docenti per i dipendenti dell’azienda e dei loro partner.

Questo accordo dà una bella opportunità ai ricercatori di ateneo, offrendogli esperienze nuove. Saranno poi possibili per gli studenti stage, tirocini e progetti".

Soddisfatti anche in Saipem, a partire dal responsabile dell’hub di Fano Alessandro Bruscia: "Realizziamo impianti industriali e sistemi di trasporto nel mondo energetico.

In questo momento gli aspetti ambientali diventano sempre più importanti, per cui approfittare delle professionalità di Uniurb, dai geologi ai biologi marini, dagli esperti di geotermia a chi si occupa di impatto ambientale, è per noi una risorsa inestimabile".

Giuditta Di Caro, Adriana Gea e Mario Marchionna, dirigenti di Saipem in vari ambiti, hanno poi ricordato che la firma di ieri non nasce dal nulla: i primi accordi risalgono al 2009 ed erano con singoli dipartimenti.

Oggi l’accordo si fa più ampio, diventa a livello di ateneo, e "sarà uno strumento di collaborazione efficace tra i nostri tecnici e le professionalità della Carlo Bo".

Giovanni Volponi