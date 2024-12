Accorpamenti scuole, la protesta dei sindaci

Anche i sindaci del territorio si fanno sentire contro l’accorpamento dell’Istituto comprensivo di Piandimeleto con quello di Macerata Feltria. Federica Battazzi di Belforte all’Isauro, Andrea Spagna di Frontino, Nicolò Pierini di Piandimeleto e Mauro Dini di Lunano (foto) avevano scritto all’assessore all’istruzione Chiara Biondi già prima di Natale: "Hanno iniziato a circolare delle voci e per questo abbiamo voluto mettere nero su bianco il nostro pensiero – spiega Dini –. L’uscita del presidente Paolini conferma quel che pensavamo ed ora siamo preoccupati". Nelle nuove direttive scolastiche la scuola di Piandimeleto, che comprende anche gli altri tre comuni, andrebbe a unirsi a quella di Macerata Feltria, recentemente accorpata con quella di Mercatino Conca. Per questa nuova realtà che si formerebbe Paolini parla di 22 plessi, in 10 comuni sparsi in 3 vallate. "Si continua a depotenziare le scuole più fragili dove invece bisognerebbe investire – commenta Mauro Dini –. Il problema è che bisogna investire, siamo stanchi anche di dirle queste cose perché sono sotto gli occhi di tutti: se si smobilita la scuola si da via libera allo spopolamento. Come sindaci speriamo che la Regione ci ripensi, mantenga l’autonomia e ci dia una dirigente scolastica". Anche nella missiva destinata all’assessore Biondi i primi cittadini rimarcano l’importanza della scuola: "I nostri Comuni si collocano nelle aree interne, dove l’autonomia scolastica non solo garantisce il diritto all’istruzione, ma costituisce anche un pilastro per lo sviluppo locale. Mantenere l’autonomia dell’Istituto di Piandimeleto significa garantire continuità educativa, oltre che un’opportunità concreta per contrastare lo spopolamento".

"Sono contrario come i miei colleghi – commenta Nicolò Pierini –, ma considerato che non si poteva evitare questo accorpamento e che negli ultimi 4-5 anni c’è sempre stata la reggenza, il fatto di diventare istituto sopra i mille alunni ci fa chiedere di avere una preside fissa per portare avanti progetti più grandi e lungimiranti, per ambire a finanziamenti, bandi e avere più personale". Dura critica anche dai sindacati della scuola: "Si procede con accanimento ad eliminare altre scuole, inferendo un durissimo colpo al sistema scolastico e alle comunità del nostro territorio. Le soluzioni prospettate dalla Regione sono inaccettabili, inique e creano aggregazioni impossibili tra istituti anche molto lontani tra loro compromettendo così la qualità dell’Istruzione nel territorio. Questo tra l’altro determinerà un forte pendolarismo del personale e disagi per la stessa utenza, con il rischio in prospettiva di chiusura di plessi come possibile conseguenza dei tagli di organico previsti dalla legge di bilancio e dal dimensionamento stesso. La regione Marche rinuncia a mitigare gli effetti di norme inique e a difendere il diritto allo studio". Anche l’ex parlamentare Alessia Morani (Pd) ha chiesto alla Regione di fare un passo indietro.

Andrea Angelini