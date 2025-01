"Accorpamenti scuole, noi abbiamo già dato"

Continua la protesta contro i ridimensionamenti previsti dalla delibera regionale sulla programmazione della rete scolastica 2025-2026, che nella nostra provincia prevede l’accorpamento dell’Istituto comprensivo Lapi di Apecchio con il Mattei di Acqualagna, oltre che quello del Cpia (Centro provinciale d’istruzione degli adulti) con il "Cecchi" di Pesaro (mentre è saltato l’accorpamento tra l’Istituto comprensivo di Piandimeleto e quello di Macerata Feltria-Raffaello Sanzio). "E’ una scelta prettamente politica che colpisce l’entroterra pesarese – ha detto il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini – attuata da chi non conosce il nostro territorio. Per questo presenteremo ricorso al Tar per quanto riguarda l’accorpamento di Apecchio e stupisce che alcuni consiglieri regionali che si ergono a paladini dell’entroterra pesarese non abbiano niente da ridire in merito, mentre tante famiglie del territorio mi stanno contattando per continuare questa battaglia". Paolini ripercorre le tappe della vicenda che ha portato la Regione a questo provvedimento: "Il nostro territorio ha già contribuito in merito agli accorpamenti degli istituti scolastici nei due anni precedenti – aggiunge Paolini -. Siamo andati incontro a delle esigenze e abbiamo già dato con la promessa che i tagli per il 2025-2026 sarebbero stati inferiori. Noi avevamo infatti proposto l’accorpamento tra il Cpia e il Cecchi, che lo scorso anno ci avevano negato (mentre era stato accordato ad Ascoli e Fermo). Quest’anno è stato riconosciuto e in aggiunta viene colpito profondamente l’entroterra, con una delibera che proponeva tre tagli su sei nelle Marche solo nella nostra provincia. Piandimeleto si è salvata in extremis, ma con una decisione arrivata dall’alto e nemmeno comunicata alla commissione regionale. Su Apecchio ora continueremo la battaglia". Al fianco del presidente Paolini, anche la consigliera regionale M5s Marta Ruggeri e la consigliera Pd Micaela Vitri: "Durante la riunione della commissione regionale, in cui sono stata nominata relatrice di minoranza – dice Vitri - ho chiesto perché non si è dato seguito alle linee guida che quest’estate erano state decise per i ridimensionamenti. L’assessora regionale Biondi ci ha detto che non ci sarebbero state alternative agli accorpamenti annunciati mentre due ore dopo veniamo a sapere che erano intervenuti due parlamentari della Lega bypassando il presidente Acquaroli e l’assessora Biondi ed in base ad amicizie politiche, veniva eliminato l’accorpamento di Piandimeleto. Questo ora ci sembra una ingiustizia nei confronti di Apecchio. Visto che questa modifica avrebbe dovuto ripassare in commissione, cosa non accaduta, chiediamo di ritirare l’atto". Ad intervenire anche Renato Claudio Minardi, consigliere Pd "E’ una presa in giro della Giunta Acquaroli che, a parole, proclama di voler tutelare l’entroterra, poi le penalizza togliendo servizi".

Alice Muri