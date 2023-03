Pesaro: accusa il fidanzato della sorella: "Mi ha violentata dopo la disco"

Accusa il fidanzato della sorella "Mi ha violentata dopo la disco"

Accusa il fidanzato della sorella maggiore di averla violentata, lui finisce indagato, ma la ragazza gli crede e, contro il volere dei genitori, sceglie di andare a vivere a casa sua. È una vicenda delicata e dai contorni ancora da chiarire quella che, ad agosto scorso, è deflagrata come una bomba sconvolgendo due famiglie pesaresi. Ieri è stato intanto conferito l’incarico ad un consulente chiamato per verificare la capacità a testimoniare della presunta vittima, una 16enne pesarese. Ma partiamo da quello che sarebbe successo qualche ora prima del fatto. Tutto comincia la sera del 7 agosto scorso, quando la 16enne decide di passare la serata al Bikini, locale di Cattolica. Serata che si conclude, secondo il racconto della minore, con lei che collassa nel bagno. Poi avrebbe detto che, tra i vari cocktail bevuti, qualcuno deve averle messo della droga dello stupro nel bicchiere. Fatto sta che quando si riprende, decide di chiamare il fidanzato della sorella per farsi venire a prendere. La sorella non c’è, è in ospedale per un intervento. Il giovane, un 21enne pesarese, arriva al Bikini e la porta a casa da lui. I due dormono nello stesso letto. In casa c’è anche il padre del...