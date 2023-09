Accusa un malore in auto e suona il clacson. I carabinieri lo soccorrono insieme al 118

Ha accusato un malore per strada, a Montecchio. Stava guidando la sua auto. Per attirare l’attenzione dei carabinieri che transitavano in quel momento ha suonato il clacson e azionato le luci intermittenti. Sandro Banci, 55 anni, del luogo, racconta ciò che gli è successo: "Ho avvertito un improvviso malore al torace. Intuendo che poteva essere anche qualcosa di grave, ho accostato la mia macchina e proprio in quel momento ho visto passare l’auto dei carabinieri. Allora ho iniziato a suonare il clacson per richiamare la loro attenzione. In effetti si sono fermati immediatamente, e il luotenente è sceso di corsa per venire al finestrino a sincerarsi su ciò che stava succedendo. Gli ho spiegato che avevo un malore, un dolore al torace. Così ha chiamato immediatamente il 118, è salito in auto, l’ha parcheggiata mentre in pochi attimi è arrivata l’ambulanza. Sono stato portato al pronto soccorso di Pesaro dove mi hanno fatto tutti gli accertamenti senza riscontrare nulla di che. E’ stato un falso allarme ma la prontezza dei carabinieri, del 118 e del pronto soccorso è stata encomiabile".