Accusati di tentato omicidio: l’interrogatorio dei due fratelli

Si svolgerà stamattina, in tribunale a Rimini, l’udienza di convalida per i due fratelli arrestati con l’accusa aver tentato di uccidere, accoltellandolo e picchiandolo, Pasquale Marzocchi, 52 anni, cui in origine i due avevano programmato di affidare un incarico per lavori di imbiancatura. L’aggressione è avvenuta alle una di notte tra sabato e domenica, e Marzocchi è stato trovato ferito davanti al municipio di Gabicce. Il maggiore dei due fratelli avrebbe detto che Marzocchi si è presentato alterato all’appuntamento, e che quando ha messo le mani in tasca lui si sarebbe sentito minacciato e quindi avrebbe reagito per legittima difesa, aiutato dal fratello. Oggi davanti al giudice i due è probabile che si avvarrano della facoltà di non rispondere, anche perchè il processo passerà presto per competenza a Pesaro. Sono difesi dagli avvocati Mirko Damasco del foro di Rimini e Robert Venturi del foro di Bologna.