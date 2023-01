Accusato di avances su figlia e amica Due anni e sei mesi a un 46enne

Accusato di aver palpeggiato e tentato di baciare la figlia e, in un’occasione, anche una sua amichetta. Carezze e avances proibite, raccontate dalla presunta vittima, 16enne all’epoca dei fatti, che hanno portato a processo e ieri alla condanna il padre, un 46enne originario della Puglia, ma residente nel fanese da tempo. Due anni e 6 mesi la pena inflitta ieri dal collegio all’imputato presente in aula. Che, dopo la lettura della sentenza, è uscito dal Tribunale scuro in volto e masticando parole di rabbia.

Il pm Silvia Cecchi aveva chiesto 2 anni e 2 mesi di reclusione. Figlia ed ex moglie si sono costituite parte civile e il giudice ha riconosciuto 5mila euro di risarcimento danni alla prima e 2mila alla seconda. I fatti risalgono all’estate 2021. Secondo l’accusa, il 46enne si sarebbe lasciato andare a quei palpeggiamenti quando era ubriaco. Alcuni sarebbero avvenuti anche sotto gli occhi della mamma della presunta vittima, la quale aveva cercato di difendere la figlia fino a denunciare il coniuge per abusi sessuali nei confronti di minorenne. In un’occasione però quelle avances sarebbero state riservate anche a una amica della figlia che era andata un giorno a casa loro. Tentativi ripetuti anche di baciare la due minorenni in bocca o sui seni. Contro il 46enne, la moglie aveva già presentato una denuncia per maltrattamenti.

Il difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Defendini, ribadisce la non colpevolezza del suo assistito e, lette le motivazioni, farà appello. "Lui aveva mandato via di casa la moglie perché aveva scoperto che aveva un altro. con lei è andata via anche la figlia. Poi, mosse da spirito di vendetta, hanno deciso di sporgere querela. Ma perché non lo hanno fatto nell’immediatezza di quei fatti così gravi, stando al loro racconto, e invece a distanza di qualche mese?".

