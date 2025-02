Accusato di maltrattamenti, assolto: "Fuori da un incubo di due anni"

"Sono di nuovo una persona libera dal peso del pregiudizio". Si definisce così M.E.F., 37anni, residente in città, assolto ieri mattina dal tribunale collegiale di Pesaro dal reato di maltrattamenti in famiglia "perché il fatto non sussiste". La procura aveva chiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione. La vicenda giudiziaria del 37enne, assistito dagli avvocati Roberto Tonti e Pamela Pasquini, è iniziata nel settembre 2022 con una querela presentata dalla moglie e madre dei tre figli di 6 e 5 anni e tre mesi. La denuncia descriveva uno scenario familiare da incubo non solo per se stessa ma anche per i figli piccoli nati dal matrimonio. La donna, che si è poi costituita parte civile assistita dall’avvocato Cecilia Ascani, parlava di maltrattamenti continui, di aggressioni verbali e fisiche. Raccontava che il marito non la faceva uscire di casa se non in sua compagnia, impedendole in questo modo di avere rapporti con il mondo esterno. Riferiva frasi ingiuriose molto forti nei suoi confronti, tipo "tu non sei nulla, fai schifo, non sei in grado di fare la mamma, non sei in grado di fare la moglie". Ha raccontato inoltre anche di essere stata colpita al viso e di essere stata costretta con la forza ad avere rapporti sessuali. Comportamenti che, secondo quanto riferito dalla donna, si scatenavano anche nei confronti della figlia di appena 6 anni che veniva presa a schiaffi su tutto il corpo e addirittura legata mani e piedi con strofinacci da cucina, perché la bambina infastidiva il padre non facendolo riposare.

Al termine dell’udienza, che ha scagionato l’uomo dalle accuse, il 37enne ha deciso di raccontare la sua parte di dolore nella vicenda che lo ha visto sotto accusa. "Dopo un silenzio di due anni – racconta il 37enne – posso dire di essere di nuovo una persona libera dal peso del pregiudizio che il capo di imputazione, così come formulato, ha avuto sulla mia vita e sulla mia persona".

Parole cariche di dolore ma anche di sollievo non solo per essere uscito libero dalle accuse ma anche per poter guardare al futuro con occhi diversi. "In questo lungo periodo in cui sono stato sotto processo non solo io ma anche i miei figli hanno patito le conseguenze del peso sociale e in parte economico della vicenda – sottolinea –. Ora sono una persona che può mettere da parte questa sofferenza e può ripartire essendo quello che sono sempre stato, un papà".