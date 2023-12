Accusato di molestie su una bambina di 5 anni

E’ una bambina di pochi anni, intorno a 5, ma se l’accusa è vera, ha già conosciuto una violenza turpe. Quella di un giovane uomo, ospite anche lui della comunità per stranieri dove la piccola è ospitata con la madre, che un mese fa circa, approfittando dell’assenza della donna, avrebbe iniziato a toccare e baciare la piccola. La quale, nonostante la tenerissima età, ha capito e raccontato tutto alla madre che ha fatto partire l’indagine: l’uomo è indagato per atti di violenza sessuale, con l’aggravante di averlo fatto su una minore, in questo caso addirittura di 14 anni.

Ieri davanti al gup Marrone si è svolta l’udienza in cui è stato dato l’incarico a una psicologa per valutare se la piccola è in grado di rendere testimonianza, anche in sede di incidente probatorio.