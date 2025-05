Achille Vildi e la scultura ritrovata “Il risveglio della morte“ è ai Civici

Calegari

Il 19 marzo c’è stato a palazzo Gradari un incontro molto affollato, organizzato da Elio Giuliani, nell’anniversario dei cinquanta anni dalla tragica morte di Achille Vildi (che da artisti si firmò anche Wildi), nato a Pesaro nel 1902 e morto nel 1975.

Partecipavano Cristina Ortolani, Magda Guidi, Luigi Benelli, Calegari. Io avevo il compito di illustrare in breve la pittura di questo artista inquieto e originalissimo, molto diverso dagli altri protagonisti del novecento locale.

Qualche giorno fa ho ritrovato tra le mie carte una lunga lettera del 1980, spedita da Milano dalla signora Giannina Vildi Pantanelli che si rivolgeva a me, cinque anni dopo la morte del fratello, perché l’aiutassi a trovare un’opera in ceramica, raffigurante “Il risveglio della morte“, donata da Vildi ai Musei Civici di Pesaro, che allora, su richiesta della sorella, non risultava neppure catalogata e che avrebbe desiderato conoscere e fare conoscere a suo figlio, residenti da tempo a Milano.

Accludeva alla lettera un trafiletto di giornale locale dal quale risultava quest’importante donazione effettuata da Vildi ai Musei civici di Pesaro, accanto alle opere di altri ceramisti famosi, conservati tuttora nelle raccolte esposte o nei depositi. Mi sono rivolta alla dottoressa Erika Terenzi, funzionaria per la gestione del patrimonio dei nostri Musei Civici, che invece ha subito risposto alla mia richiesta e devo alla sua gentilezza se oggi posso pubblicare questa fotografia.

La ceramica di Vildi, eseguita nel 1960, è posata su un piccolo basamento di legno, misura 25 x 15 x 43 cm, appare colorata in verde ramina scuro. Raffigura la Morte: il viso scheletrico, modellato in modo squadrato e geometrico, ha gli occhi rivolti al cielo. Chissà se uscendo dal suo studio a palazzo Biondelli in via Petrucci , dove ha eseguito questo pezzo, Vildi ha attraversato la strada per entrare nella chiesa del Nome di Dio, piena di immagini simboliche di questo genere. Però qui il corpo della figura femminile modellata con le mani, dalle forme abbondanti ricoperte di panneggio inquieto, sembra tentare di rialzarsi, appoggiandosi sulle braccia. La Morte cerca assurdamente di tornare in piedi, tenta un gesto legato alla vita: niente di macabro insomma. Vildi vuole rappresentare “il risveglio“, cerca comunque anche stavolta la vita, come aveva fatto nelle sue tante lunghe fughe a Parigi (1929-40), ad Haiti (1945), negli Stati Uniti (in California e a New York).

Come aveva fatto in tutta la sua pittura, che era stata nelle varie fasi il racconto e l’esaltazione della vita nello spazio e nel tempo, tra Simbolismo ed Espressionismo europei. Lui pittore e ceramista, in questa piccola scultura si ricorda delle sue origini, quando giovanissimo aveva lavorato alla fabbrica Molaroni e soprattutto alla fabbrica Mengaroni, assieme all’amatissimo maestro Ferruccio. Il ritrovamento casuale della lettera della sorella Giannina e la conoscenza diffusa di questa piccola ceramica, vorrebbero essere dunque un’aggiunta finale all’incontro del 19 marzo a palazzo Gradari, nel cinquantesimo anniversario della morte di Achille.