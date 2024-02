Acqua bassa al porto di Pesaro. Biancani: "Dragaggio immediato"

L’acqua del porto di Pesaro è arrivata ai minimi termini. Le barche sono prigioniere. Non possono uscire. Il vicepresidente del Consiglio Regionale Andrea Biancani scrive: "Sto sollecitando da tempo con una serie di interrogazioni, interventi urgenti per il porto di Pesaro a cominciare dai dragaggi passando per la la cassa di colmata e l’individuazione di un’area di deposito a mare". E aggiunge: "E’ arrivata anche una buona notizia, in quanto è pronto finalmente l’accordo di programma tra Autorità Portuale e Regione per realizzare gli studi scientifici necessari ad individuare in quale punto del mare realizzare l’area in cui depositare le sabbie dragate dai porti. L’accordo è possibile grazie ai 200mila euro di fondi regionali, già annunciati a settembre a seguito di una mia interrogazione. A giugno 2022 la Regione promise di avviare la progettazione dell’area a mare in tempi brevi, ma non ci furono passi avanti. Per questo presentai anche un emendamento al bilancio a fine 2022, sottoscritto anche da Micaela Vitri e dal gruppo Pd, dove chiedevamo di stanziare risorse regionali a favore dell’Autorità Portuale, proprio per avviare le attività di analisi e ricerca necessarie per la progettazione. La maggioranza bocciò l’emendamento rallentando ulteriormente l’opera. Finalmente, a settembre 2023, la Regione ha deciso di prevedere le risorse e dare avvio a quanto previsto dall’Accordo di programma tra Regione, Autorità Portuale e Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che prevedeva un’area a servizio dei porti del sud e una a nord per i porti di Vallugola, Pesaro, Fano e Senigallia. L’Ispra ha già indicato alcune possibili aree che ora saranno analizzate dal Cnrr e dall’Università Politecnica delle Marche. Si tratta di opere strategiche e mi auguro che le analisi procedano spedite, visto che a nord della Regione, sia il porto di Pesaro che quello di Fano hanno gravi problemi di pescaggio".