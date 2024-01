Acqua, bolletta da oltre 7mila euro. Colpa di una perdita, maxi sconto

Bolletta dell’acqua per 7mila euro destinata ad una 87enne. La quale aveva avuto una perdita non vista nella parte privata della condotta condominiale. Questo aveva fatto salire il consumo d’acqua ad oltre 1600 metri cubi, con maxi bolletta conseguente. Il figlio della proprietaria, Roberto Pattocchio, ex vigile del fuoco, dice: "Se non mi accorgevo io chissà che bolletta sarebbe arrivata. Scoperta la perdita, l’amministratore di condominio ha fatto intervenire un idraulico che ha trovato il guasto. A quel punto, ho fatto presente a Marche multiservizi che si è trattato di un consumo abnorme ma dovuto ad un guasto sconosciuto. Così ho ottenuto che la bolletta scendesse a 1.396 euro che pagheremo a rate. Ma anche leggere la bolletta è complicato, non si capisce niente. Mi chiedo che cosa sarebbe successo se mia mamma anziana non avesse avuto nessuno. Marche multiservizi, pur accorgendosi di un consumo abnorme visto che in un solo giorno, il 17 novembre scorso, aveva accertato un consumo d’acqua di 1566 mc quando la media giornaliera di mia madre era di 0,1 metro cubo, non mi ha chiamato o segnalato la situazione. C’è troppo menefreghismo verso gli utenti. Ed inoltre, continua Roberto Pattocchio, serve che un fondo di copertura per queste perdite involontarie. Marche multiservizi, oltre che dividersi gli utili milionari ogni anno, sarebbe bene che costituisse un fondo di garanzia per sanare questi consumi abnormi involontari che ora ricadono sulle tasce degli utenti inconsapevoli. Serve una presa di coscienza verso gli utenti, non possono essere solo dei pagatori senza diritti".