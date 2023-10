Acqua, conguagli illegittimi. Si apre la strada ai rimborsi

Conguagli dell’acqua e super bollette? Si apre la strada ai rimborsi. Lo fanno sapere i Cinque Stelle e Bene Comune, che dal 2019 conducono una battaglia per quelli che da sempre ritengono "addebiti illegittimi". "Dopo la sentenza del Tribunale di Pesaro – affermano – i cittadini vanno rimborsati delle somme retroattivamente addebitate in violazione della legge". Il riferimento è alle bollette dell’acqua del primo trimestre 2019 per le utenze domestiche: i conguagli, in quell’anno, colpirono soprattutto i single e le coppie (in particolare gli anziani) costretti a pagare cifre importanti, dai 250 ai 1.500 euro. "Aset e il Comune – chiedono M5S e Bene Comune – restituiscano le somme senza costringere i cittadini ad azioni legali".

Al pronunciamento del Tribunale di Pesaro si è arrivati perché un cittadino, attraverso l’avvocato Matteo Giuliani, al tempo consigliere comunale di M5S nonché presidente di Bene Comune, aveva deciso di fare ricorso al Giudice di Pace, il quale aveva dato torto ad Aset. Quest’ultima, però, aveva impugnato la decisione davanti al Tribunale di Pesaro che proprio in questi giorni ha ribadito "l’illegittimità di quegli aumenti", condannando Aset "al risarcimento delle somme indebitamente addebitate e alla rifusione delle spese legali".

"Ora gli amministratori – proseguono M5S e Bene Comune – non cedano alla tentazione di ricorrere in Cassazione". Per evitare la prescrizione, M5S e Bene Comune invitano gli utenti a inviare ad Aset e per conoscenza al presidente del consiglio comunale, una pec o una raccomandata con la quale si chiede il ricalcolo della bolletta del primo trimestre 2019 e il rimborso delle somme. M5S e Bene Comune pubblicheranno sui loro siti e social il fac-simile della domanda da inviare.

an. mar.