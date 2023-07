Acqua, contributi per le bollette

Sono aperti, nel Comune di Mondavio, i termini per la presentazione per ottenere agevolazioni sulle tariffe del servizio idrico. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari fino a 4 componenti che hanno un Isee sino a 9mila euro e i nuclei con 5 o più membri con un Isee massimo di 14mila euro. I contributi per le famiglie fino a 4 persone sono compresi tra i 100 e i 150 euro, mentre per le famiglie più numerose vanno da 150 a 250. Le domande vanno presentate entro il 30 settembre all’ufficio dell’assistente sociale, allegando Isee, le fotocopie di un documento e dell’ultima bolletta dell’acqua pagata. Per ulteriori info ci si può rivolgere direttamente all’assistente sociale.