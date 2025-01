Acqua e caro bollette: "A Fano aumenti maggiori"

Un ping pong tra Comune, opposizione e associazioni sul caro bollette dell’acqua. Da una parte chi vuole maggiori fondi per aiutare le famiglie disagiate (300mila euro) e anche la creazione di una società di gestione totalmente pubblica. Dall’altra parte arrivano le risposte dell’assessore Mila Della Dora che rimanda al mittente tutte le proposte tirando in ballo anche la vicina Fano: "Gli aumenti delle bollette dell’acqua non sono legate alla natura giuridica della società che eroga il servizio. L’esempio è Fano, dove la gestione del servizio idrico è affidata da Aset, società per azioni ad integrale controllo pubblico, e gli aumenti sono stati più elevati rispetto a quelli pesaresi".

L’assessore risponde alla proposta lanciata ieri da sei associazioni di creare una "società per azioni, senza scopo di lucro, totalmente pubblica", "che avrebbe tra i benefici quello della riduzione dei costi per i cittadini, a detta di coloro che stanno criticando Marche Multiservizi, descrivendola come una società a cui piace vessare i contribuenti perché non completamente pubblica. In realtà – sostiene l’assessore – a ridurre i costi è una gestione più razionale, spesso garantita dalla collaborazione tra pubblico e privato. Come già detto dal sindaco Biancani, ricordo che l’acqua è un bene pubblico, non ha un costo in sé, quello che si paga in bolletta sono strettamente le spese per la distribuzione e non è quindi il servizio idrico a generare gli utili di Marche Multiservizi, che invece derivano dalla fornitura dei servizi a libero mercato".

Sulla raccolta di firme promossa dal centrodestra, aggiunge: "Abbiamo la fortuna di avere un’azienda partecipata sana, i cui utili sono necessari al Comun per fornire servizi come ad esempio asili, scuole, manutenzioni, verde pubblico, assistenza sociale. Quindi chi propone di usare in maniera diversa gli utili, per prima cosa dovrebbe indicarci quale servizio essenziale tagliare". Utili che, ricorda che "vengono utilizzati anche dai comuni che hanno società completamente pubbliche, ma che inevitabilmente per poter garantire i servizi hanno bisogno di quelle risorse, anche alla luce dei tagli che lo Stato fa". Quindi rimanda al mittente le polemiche tornando su Fano con Aset e con alla guida dell’amministrazione il centrodestra.