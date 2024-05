Acqua e rifiuti, il loro utilizzo spiegato agli studenti durantini

Marche Multiservizi ha organizzato un incontro (foto)per illustrare il percorso dei rifiuti e delle acque alle classi terze e quarte del corso di Agraria dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere. "Con iniziative come queste -dicono dall’azienda di gestione dei servizi - si intende rafforzare la collaborazione con il mondo della Scuola nella consapevolezza che i giovani possono svolgere un ruolo fondamentale per veicolare, anche a casa con le proprie famiglie, buone pratiche quotidiane in grado di contribuire a rendere l’ambiente più sostenibile".

I due report snocciolano numeri e dati che possono essere utili agli agronomi (e non solo) di domani: in particolare la raccolta differenziata nei 38 Comuni della provincia di Pesaro-Urbino serviti da Marche Multiservizi nel 2022 si è attestato al 73,5%, di cui l’87% avviato a recupero. Sulle ’Tracce dei Rifiuti’ è un vero e proprio viaggio nella filiera del riciclo dei rifiuti: dalla raccolta differenziata alle imprese di selezione, stoccaggio e prima lavorazione, fino agli impianti di destinazione finale. Il settore idrico, chiamato in ’Buone Acque’ contiene al suo interno tutti i numeri sulla qualità dell’acqua: un’acqua ecologica, economica, buona e sicura come certificano le 117.000 mila analisi svolte ogni anno. "Per un’azienda legata al territorio – si legge – è importante anche parlare con i cittadini di domani e l’attività con le scuole rientra proprio in quest’ottica".

Andrea Angelini