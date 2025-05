Acqua: fondo per pagare le bollette. Oggi sarà pubblico il bando

A fianco di 2000 famiglie pesaresi per sostenerle nel pagamento delle bollette dell’acqua. Il sindaco Andrea Biancani, gli assessori Riccardo Pozzi e Luca Pandolfi presentano il bando (che sarà pubblicato dalle 9 di oggi alle 13 di sabato 28 giugno) del Fondo anticrisi che l’Amministrazione comunale ha deciso, per l’annualità 2025, di destinare ai pesaresi più in difficoltà per alleggerire le spese per il servizio idrico.

Requisiti per l’accesso. Il richiedente deve essere residente a Pesaro da almeno un anno; essere intestatario di un contratto di fornitura idrica a uso domestico riferito all’abitazione di residenza; avere un Isee non superiore a 9.530 euro per la Fascia I e non superiore a 20.000 euro solo per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico per la Fascia II.

Valore del bonus. Il valore del bonus idrico integrativo per nucleo familiare è di 50 euro per nucleo composto da 1 sola persona; 30 euro a persona, per i nuclei composti da 2 a 5 persone; 180 euro per ciascun nucleo numeroso composto da 6 + persone. L’agevolazione è riconosciuta con riferimento ad un solo contratto di fornitura. Per le utenze dirette, il bonus verrà riconosciuto direttamente in bolletta; per quelle indirette o tramite accredito diretto in bolletta riferita all’utenza condominiale interessata o tramite bonifico bancario intestato al cittadino che ha presentato la domanda.

Modalità e termini di presentazione delle domande. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, attraverso la sezione “Accedi ai servizi” posta in alto a destra nell’homepage del portale del Comune di Pesaro (sottosezione “Servizi Sociali” – Bonus Idrico integrativo 2025) a cui è possibile accedere con Spid, tramite Carta d’identità elettronica dei Servizi CIE, tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS. La piattaforma sarà disponibile dalle ore 9 di oggi.

Per supporto per la compilazione della domanda, rivolgersi allo sportello “Bandi e Avvisi” nella sede dei Servizi alla Persona e alla Famiglia (viale Mameli 9, 3° piano – il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 13; il giovedì anche dalle ore 15 alle 16.30), previo appuntamento (da concordare chiamando allo 0721.387401).