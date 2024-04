Acqua gratis e super ionizzata. La lunga battaglia della generosità

Ci sono voluti tre anni per ottenere l’allaccio all’acquedotto, ma dopo ripetute richieste ed un esposto alla Procura della Repubblica, ieri mattina l’imprenditore Giancarlo Cenerelli ha aperto il distributore gratuito di acqua ionizzata, costato tra box e apparecchiatura, 10mila euro. Si trova lungo la vecchia Flaminia (al bivio per il monastero delle Benedettine) nel terreno di sua proprietà dove c’è anche il punto vendita di prodotti agricoli a km 0: si vede chiaramente dalla strada. "L’erogatore – spiega Cenerelli – è stato installato a 20 metri dal punto vendita, perché le persone non si sentano in obbligo di acquistare i miei prodotti". Qual è la particolarità dell’acqua distribuita da Cenerelli? "Si tratta di acqua dell’acquedotto – spiega l’imprenditore – che, come qualsiasi utente, pago regolarmente ad Aset, purificata attraverso un impianto tecnologicamente avanzato, con tanto di certificazioni e di analisi di qualità". "Un’acqua alcalina-- chiarisce meglio Cenerelli – che penetra nei tessuti con effetto purificatore. Andrebbe assunta quotidianamente perché gli atomi di idrogeno presenti si volatilizzano velocemente. I benefici concreti di quest’acqua li ho provati su di me che ho problemi di ulcera". E ancora Cenerelli: "Metto a disposizione l’acqua gratuitamente avendo tutte le autorizzazioni richieste". Il distributore è aperto tutti i giorni, 24 ore al giorno, con l’unica eccezione dalle 24 di domenica alle 5 di mattina di ogni lunedì per la pulizia delll’erogatore.

"Spero che vengano in tanti – insiste Cenerelli – a provare i benefici di quest’acqua, saranno gli stessi cittadini a giudicare". C’è chi dona ambulanze, apparecchi medici o denaro, Cenerelli ha puntato sull’acqua ionizzata anche se, per motivi burocratici, non è stato facile ottenere da Aset l’allaccio all’acquedotto. Dopo tre anni di attesa, ieri mattina il taglio del nastro alla presenza del consigliere comunale Gianluca Ilari. "L’ho invitato perché è stato l’unico – fa notare Cenerelli – che si è dimostrato sensibile a risolvere il mio problema".

Anna Marchetti